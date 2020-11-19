В Нерюнгри прибыла первая партия соболей

Сегодня в звероферму «Золотинка» Нерюнгринского района прибыла первая партия соболей в количестве 110 голов.

«Всего в звероферму МУП «Золотинка» из звероплемзавода «Савватьево» Тверской области будет осуществлен завоз 325 племенных соболей – 250 самок и 75 самцов. Первая партия прибыла сегодня, животные перелет перенесли хорошо. Остальная партия животных прибудет самолетом в ближайшие дни» — рассказал директор МУП «Золотинка» Ньургун Владимиров, находящийся сейчас в Твери.

Завоз зверей осуществлен в рамках республиканской субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенных животных. Средства выделены из федерального (92%) и республиканского (8%) бюджетов.

Отметим, что первую экспериментальную партию из 30 соболей для МУП «Золотинка» закупили в конце 2018 года. Адаптация у животных прошла успешно. Как отмечают специалисты, завоз соболей осуществлен в целях освежения крови клеточных зверей .

Открытая в Иенгре еще в советские времена звероферма когда-то была лучшим из хозяйств клеточного звероводства. Изначально здесь содержалось 60 самок и 15 самцов лисы. В 2003 году звероферма получила статус племенного хозяйства.

Сегодня звероферма показывает высокие производственные показатели. По количеству поголовья серебристо-чёрной лисы звероферма занимает второе место в республике — маточное поголовье лисиц на начало года составляло 400 голов, из них 320 самок и 80 самцов. В 2020 году получено 997 щенков, деловой выход на одну самку составил 3,2 щенка.

За последние годы благодаря господдержке ей удалось обновить материально-техническую базу — приобретены рефрижераторный контейнер на 40 тонн для хранения кормов, минитрактор с прицепом для раздачи кормов, мясорубка, фаршемешалка, измельчитель костей, котел пищеварочный, также введена в строй новая кормокухня, сооружены новые шеды.

Всего в текущем году на развитие звероводства из бюджета МО «Нерюнгринский район» предоставлены субсидии в размере более 9 млн рублей. Средства направлены на строительство объектов зверофермы, а аткже на возмещение части затрат на корма.

На сегодня всего в Республике клеточным звероводством занимаются 7 хозяйств, из них разведением серебристо-черных лисиц занимаются ООО «Покровская звероферма» (Хангаласский район), ООО «Одуну» (Горный район), МУП «Золотинка» (Нерюнгринский район), ИП Ноговицына К.Г. (Кобяйский район), КФХ Кылаан ИП Сивцев И.И. (Усть-Алданский улус), ИП Николаев В.Н. (Жиганский улус), КФХ «Саноки» Кычкин П.Г. (г. Якутск), разведением голубых песцов занимается МУП «Приморский» (Булунский район) и КФХ «Саноки» Кычкин П.Г. (г. Якутск), разведением соболей — ООО «Покровская звероферма» (Хангаласский район), ООО «Одуну» (Горный район), МУП «Золотинка» (Нерюнгринский район) и КФХ «Саноки» Кычкин П.Г. (г. Якутск). Всего в отрасли звероводства занято 36 человек. Поголовье клеточных зверей в республике на 1 января 2020 года составляет 2703 голов, из них маточного поголовья — 2029, самцов — 503. На данный момент получено 5216 щенков. Деловой выход щенят на 1 самку в среднем по республике составляет 2,2 щенка.

На сегодня государственная поддержка отрасли звероводства осуществляется согласно Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на развитие традиционных отраслей Севера в рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».

Объем государственной поддержки в 2020 году составил 25,4 млн рублей. Из них на финансовое обеспечение затрат на приобретение кормов для поголовья клеточных зверей – 20,0 млн. рублей, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по строительству и (или) ремонту объектов звероводческой площадки и (или) приобретению техники и (или) оборудования для звероводческих хозяйств – 5,4 млн. рублей.