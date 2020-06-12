12.06.2020
15:00
133

Происшествия

В Нерюнгри пожилого человека сбили на плохо нарисованной «зебре»

Сегодня, 12 июня, в 11:45 часов в Нерюнгри в районе дома №9 пр. Дружбы Народов водитель Mitsubishi Pajero совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает УГИБДД МВД по РС(Я), в результате ДТП пешеход 1954 года рождения получил травмы головы и перелом ноги. Медики госпитализировали его в местную больницу.

Автомобилист согласно  данным базы ГИБДД к административной ответственности в текущем году не привлекался. Состояние опьянения из заключения акта медицинского освидетельствования у него не установлено. 

Фото: УГИБДД МВД по РС(Я)
Источник: SAKHALIFE.RU.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх