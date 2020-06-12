В Нерюнгри пожилого человека сбили на плохо нарисованной «зебре»

Сегодня, 12 июня, в 11:45 часов в Нерюнгри в районе дома №9 пр. Дружбы Народов водитель Mitsubishi Pajero совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает УГИБДД МВД по РС(Я), в результате ДТП пешеход 1954 года рождения получил травмы головы и перелом ноги. Медики госпитализировали его в местную больницу.

Автомобилист согласно данным базы ГИБДД к административной ответственности в текущем году не привлекался. Состояние опьянения из заключения акта медицинского освидетельствования у него не установлено.