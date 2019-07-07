В Нерюнгри обсуждены вопросы реконструкции аэропортов Якутии

Вопросы реконструкции аэропортов Якутии обсуждены 6 июля в Нерюнгри на совещании с участием Главы Якутии Айсена Николаева, помощника Президента Российской Федерации Игоря Левитина и министра транспорта России Евгения Дитриха.

В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года должно быть реконструировано 16 северных аэропортов — 15 аэропортов в Якутии и один в Магаданской области.

В прошлом году в рамках программы были реконструированы три аэропорта Якутии в Тикси, Саккырыре и Чокурдахе.

В этом году также запланирована реконструкция аэропортов в Жиганске, Олёкминске и Нерюнгри. Наиболее масштабные работы пройдут в Нерюнгри. В рамках федеральной программы будут восстановлены взлётно-посадочная полоса и инфраструктура. На модернизацию аэропорта Нерюнгри поступит 7 млрд 385 млн рублей, Жиганска – 1 млрд 167 млн рублей, Олёкминска – 2 млрд 719 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета.

Напомним, вопрос реконструкции крупных аэропортовых комплексов в городах Якутск, Мирный, Нерюнгри, а также во всех северных районах Якутии глава Якутии Айсен Николаев и Министр транспорта России Евгений Дитрих впервые обсудили в июле прошлого года во время личной встречи, по итогам которой было принято решение выстроить определённый порядок приоритетных для республики аэропортовых комплексов, чтобы обеспечить их включение в государственную программу для выделения финансирования из федерального бюджета.