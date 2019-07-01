В Нерюнгри наркополицейские задержали пятерых человек

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нерюнгринскому району в ходе проведения оперативно-профилактической операции задержаны пятеро человек.

Одиннадцать полимерных свёртков с наркотическим средством — гашишным маслом имел при себе 32-летний задержанный, ранее судимый житель г. Нерюнгри.

Как пояснил задержанный, наркотики он приобрёл через своего знакомого, 53-летнего уроженца Хабаровска. В ходе проверки поступившей информации данный гражданин был задержан. При себе у него было обнаружено 10 полимерных свёртков с гашишным маслом. Также в ходе обследования жилого помещения обнаружены и изъяты готовые к употреблению наркотические средства.

Кроме того, нерюнгринскими наркополицейскими задержан 27-летний уроженец п. Беркакит, в ходе досмотра которого было обнаружено и изъято 5 полимерных свёртков с гашишным маслом.

Днём того же дня был задержан 23-летний местный житель, у которого было обнаружено и изъято 2 полимерных свёртка с гашишным маслом. Как пояснили задержанные, наркотическое средство они приобрели у 40-летнего жителя г. Нерюнгри. Предполагаемый наркосбытчик задержан. В ходе досмотра автомобиля 40-летнего мужчины обнаружены и изъяты 9 медицинских шприцов с гашишным маслом.