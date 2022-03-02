В Нерюнгри направлено в суд дело экс-директора спортивной школы

Завершено расследование уголовного дела по обвинению экс-директора спортивной школы в превышении должностных полномочий.

Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора одной из спортивных школ в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Согласно материалам уголовного дела, директор спортивной школы в период с января 2018 по январь 2020 года, пользуясь своим должностным положением и служебной зависимостью двух своих подчиненных работников, под угрозой применения к ним мер дисциплинарного характера дал им устные распоряжения о передаче из их премий части денежных средств.

Подчиненные были вынуждены согласиться, опасаясь исполнения угроз со стороны директора.

Как установлено следствием, за указанный период обвиняемым в общей сложности получены от подчиненных работниц денежные средства в сумме свыше 480 тыс руб., которыми директор распорядился по своему усмотрению.

На начальной стадии предварительного следствия обвиняемый не признавал вину в совершенных преступлениях, ссылаясь на оговор со стороны подчиненных, однако грамотно выстроенная тактика допросов и иных следственных действий с его участием позволили следствию получить изобличающие обвиняемого показания. Следствию стали известны обстоятельства совершенных противоправных деяний и на стадии следствия в полном объеме возмещен ущерб, причиненный потерпевшим.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой и сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).