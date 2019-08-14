14.08.2019
12:05
111Якутия
В Нерюнгри на сэргэ установили видеокамеры?
В соцсетях и мессенджерах распространяется эта фотография с сопроводительной надписью, что в Нерюнгри напротив здания прокуратуры на якутском сэргэ установлены видеокамеры.
Фото вызывает негативную реакцию якутян. Ведь сэргэ – это культовое сооружение саха, и водружать на него видеокамеры, значит проявлять неуважение к народным традициям.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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