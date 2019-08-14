14.08.2019
12:05
111
Якутия

В Нерюнгри на сэргэ установили видеокамеры?

В соцсетях и мессенджерах распространяется эта фотография с сопроводительной надписью, что в Нерюнгри напротив здания прокуратуры на якутском сэргэ установлены видеокамеры.

Фото вызывает негативную реакцию якутян. Ведь сэргэ – это культовое сооружение саха, и водружать на него видеокамеры, значит проявлять неуважение к народным традициям.    

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх