В Нерюнгри на Дне шахтера салют полетел в людей

Во время концерта в Нерюнгри ко Дню шахтера фейерверк полетел прямо в толпу людей Днем прошли официальные мероприятия, а вечером для горожан организовали концерт на улице. На сцене выступил российский автор-исполнитель Жека (Евгений Григорьев). Сразу после него, в 23:00, должен был начаться фейерверк. Но что-то пошло не так, произошла задержка. Выяснилось, что салют взорвался прямо на земле, огни полетели в толпу людей. Пострадавших, к счастью, нет. Со сцены всем пожелали здоровья, сообщает тгк КП-Якутия.

https://www.yakutia.kp.ru/daily/27437.5/4638707/

Видео: тгк nerulife.