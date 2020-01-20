В Нерюнгри к концу года обновится детская поликлиника

Капитальный ремонт детской поликлиники в Нерюнгри идет по плану-графику, работы завершатся в декабре текущего года. Об этом доложили руководителю республики Айсену Николаеву в ходе его рабочей поездки в Нерюнгринский район.

Это уже третий визит Николаева в детскую поликлинику Нерюнгри. Первый визит состоялся в августе 2018 года. Тогда еще врио главы республики, ознакомившись с состоянием здания, заявил о его скором капремонте. В июле 2019 года он уже ознакомился с ходом ремонта.

«Состояние здравоохранения в Нерюнгринском районе не выдерживает никакой критики. Это касается не только оказания врачебной помощи, но и материально-технической базы. Это недопустимо, тем более для второго по численности населенного пункта нашей республики, южной столицы Якутии. Мы слишком много в этой части задолжали тем людям, которые живут здесь. Я, как глава республики, считаю своим долгом в ближайшие три года вывести здравоохранение района на нормальный уровень», – комментировал в 2019 году Ил Дархан.

О том, как осуществляются работы, Айсену Николаеву доложили министр здравоохранения республики Елена Борисова и главный врач районной больницы Алексей Яворский. По их словам, ремонт здания идет поэтапно. Сегодня подрядчиком, компанией «Альянс-2005», ремонтируется блок «Б». Произведена внутренняя отделка, сделан монтаж фасада, обновлены инженерные сети отопления, водоснабжения и электроснабжения, индивидуальный тепловой пункт, установлены пандусы, заменены окна, двери. К ремонту блока «А» приступят во втором квартале года.

Ремонт поликлиники 1991 года постройки начался в мае 2019 года. По плану мероприятий социального развития центров экономического роста на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 182 млн рублей. Дополнительные средства были предусмотрены на замену медицинского оборудования. Необходимым оборудованием по линии Минздрава республики уже оснащены кабинеты отоларингологов, офтальмологов, лечебной физкультуры.

Добавим, что сегодня утверждена стратегия развития медицины Нерюнгринского района. Она предусматривает увеличение количества врачей, капитальный ремонт и реконструкцию двенадцати объектов здравоохранения в течение пяти лет. Сегодня завершается ремонт детского поликлинического отделения в Чульмане. На 2020 год также запланирован ремонт блока «Б» больничного комплекса, женской консультации и здания кожно-венерологического диспансера районной больницы. Кроме того, в прошлом году стало известно о реконструкции некогда ведомственной амбулатории ОАО «РЖД» в труднодоступном поселке Хани – планируется, что она станет отделением ЦРБ.