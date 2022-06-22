22.06.2022
17:14
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Происшествия

В Нерюнгри горит жилой дом 😱

Жилой дом 17 по Пионерной в настоящее время объят пламенем. Первые пожарные расчеты прибыли на место через считаные минуты.

Прибыл сюда и глава города Нерюнгри Леонид Олейник, экстренно прервав прием по личным вопросам. Он дал поручение специалистам городской администрации в срочном порядке оказать погорельцам необходимую помощь, а также срочно обеспечить их жильем.

12-квартирный дом стоял в программе переселения на 2024 год. 11 квартир были жилыми.

В жилом доме 17 по Пионерной, которыц в настоящее время горит, проживали 32 человека, в том числе 8 детей.

Информация дополняется.

Фото: Пресс-службы Нерюнгринской городской администрации
Источник: Пресс-служба Нерюнгринской городской администрации

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