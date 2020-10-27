В Нерюнгри детей кормили с нарушениями

Прокуратура Нерюнгри провела проверку организации питания обучающихся в организациях Нерюнгринского района с круглосуточным пребыванием детей.

Установлено, что руководством указанных организаций не обеспечивалось соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В частности, производство готовых блюд производилось с нарушением технологии, фактически общий объем готовых блюд не соответствовал объему по выписанной меню-раскладке, масса порционных блюд не соответствовала выходу блюда, указанных в меню, нарушены условия хранения продуктов, не проводился контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья.

По фактам выявленных нарушений прокуратура города внесла в адрес руководителей учреждений представления, а также возбудила в отношении должностных лиц административные дела по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности.