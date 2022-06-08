В некоторых улусах введен особый противопожарный режим

Свыше 1 тысячи нарушений выявили сотрудники ГПН в населенных пунктах.

По состоянию на 8 июня на востоке Алданского и Среднеколымского района установлен IV класс пожарной опасности леса, на остальной территории Якутии преобладает II, III класс пожароопасности леса. В целях профилактики природных пожаров в Алданском, Олекминском, Сунтарском, Томпонском, Эвено-Бытантайском и Амгинском районах введен особый противопожарный режим.

В ежедневном режиме сотрудники органов Государственного пожарного надзора проводят мероприятия по надзору (контролю) и профилактике природных пожаров. На территории Республики Саха (Якутия) расположено 475 населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам, сотрудниками регионального управления МЧС России проверено 410 населённых пунктов на предмет готовности к пожароопасному сезону.

По результатам проведённых проверок в 261 населённом пункте выявлено более 1 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. К административной ответственности в виде штрафа на общую сумму около 3 млн. рублей привлечено 22 юридических лица и 132 должностных. Также вручены предписания об устранении нарушений обязательных требований.

«Основными нарушениями являются: необеспечение обустройства и очистки минерализованных полос, несоблюдение противопожарных расстояний до лесного массива; отсутствие или неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним, а также неисправность звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Мероприятия по надзору продолжаются. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Добавим, что по оперативным данным Авиалесоохраны с начала пожароопасного сезона 2022 г. на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 34 природных пожара, общая площадь пройденная огнём составила 1 165,9, из них 929,4 га — лесная, 236,5 га — нелесная. Сегодня, наиболее сложная обстановка сохраняется в Олекминском районе, где по данным Якутской авиабазы локализован 1 крупный очаг у н.п. Чапаево, тушение осложняется высоким классом пожарной опасности леса, ветреной погодой и труднодоступной местностью.