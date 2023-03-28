28.03.2023
21:25
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Якутск
В некоторых районах Якутска ушел свет
По сообщениям в соцсетях в некоторых районах Якутска ушел свет. Как выяснилось, сейчас энергетики Центрального района электрических сетей ведут восстановительные работы на трансформаторной подстанции «ОБК ГРЭС».
В восстановительных работах занято 11 человек в составе трех ремонтных бригад и одна единица спецтехники. Ориентировочно энергоснабжение будет восстановлено в 22:30 ч., сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Фото: тгк Якутск весерний
Источник: пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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