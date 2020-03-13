13.03.2020
17:36
71
Якутск
В некоторых районах Якутска отключат воду
С 9:30 до 13:00 часов 16 марта в связи с плановыми работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.
Под отключение попадают: дома №6, 6/1, 8, 8/1, 10/1, 12, 12/1, 12/3, 12/6, 12/8, 12/17, 14, 14/1, 14/2, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 41, 45 по улице Котенко, дома №87, 87/4 по улице Петра Алексеева, дома №1, 2, 4, 9, 11 по улице Ногина, дома №1, 3, 5 по улице Асямова, дома №7, 9, 9/1, 11, 13, 15 по улице Партизана Егорова.
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
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