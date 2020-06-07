В некоторых районах республики разрешена некоммерческая навигация

Минтранс Якутии установил сроки открытия навигации для некоммерческих маломерных судов в отдельных районах республики. Там, где ситуация с распространениям коронавируса стабильная, навигация откроется раньше.

Согласно приказу Министерства установлены следующие сроки:

— с 7 июня некоммерческим маломерным судном можно будет пользоваться в Амгинском, Верхоянском, Жиганском, Кобяйском, Момском, Томпонском, Усть-Майском, Усть-Алданском (кроме р.Лена), Оймяконском, Эвено-Бытантайском улусах (районах);

— с 10 июня — в Анабарском, Верхнеколымском, Оленекском и Среднеколымском улусах (районах).

Сроки открытия навигации для маломерных судов в тех районах, где уровень заражения высокий, будут рассмотрены, когда стабилизируется санитарно – эпидемиологическая обстановка.

Напомним, в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 года № 1119 деятельность по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом на реке Лене приостановлена по маршрутам «Якутск — Нижний Бестях», «Кангалассы — Соттинцы», «Качикатцы — Мохсоголлох», «Олекминск — Ленск», «Ленск — Пеледуй — Витим», «Якутск — Олекминск», , на реке Алдан по маршрутам «Мегино-Алдан — Кэскил», и на реке Вилюй на паромных переправах «Верхневилюйск — Хоро», «Устье — Сунтар», «Нюрба — Кюндяде», а также в районе муниципального образования «Крестяхский наслег» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия).

Настоящий пункт не распространяется на случаи перевозки:

— работников организаций, чья деятельность не приостановлена настоящим Указом, при наличии справки с места работы;

— граждан, следующих для получения неотложного лечения по профилю «онкология», при наличии направления медицинской организации, согласованного с государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский онкологический диспансер»;

— граждан, больных хронической почечной недостаточностью, следующих для получения гемодиализного лечения, при наличии направления медицинской организации;

— граждан, прибывших и выезжающих железнодорожным транспортом через станцию Нижний Бестях, при наличии проездного железнодорожного билета;

— пассажиров на личном транспорте на паромных переправах.