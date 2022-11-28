В некоторых образовательных учреждениях Якутии введен карантин

Карантин объявили в некоторых детских учреждениях Ленска из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила 28 ноября районная администрация.

Так, по рекомендации Роспотребнадзора карантин введён в трех школах, трех детских садах, а также учреждениях допобразования, культуры и спорта.

Отмечается, что эпидемический порог превышен во всех возрастных группах, а также по совокупному населению района.

Как сообщил главный санитарный врач Ленского района, руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Андрей Беляев, по результатам мониторинга прошлой недели эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в районе превышен в 3,3 раза.

«В основном болеют дети детсадовского возраста, а также школьники до 14 лет.

В связи с этим, санитарные врачи рекомендовали с 29 ноября по 5 декабря включительно перевести на дистанционный режим обучения учеников с 1-го по 8-й класс в тех школах, где заболели более 40% детей – это школы № 1, 3 и 4. В этот же период рекомендовано закрыть на карантин с формированием дежурных групп те детские сады, где более 50% заболевших дошкольников – это детские сады «Солнышко», «Искорка» и «Золотой ключик»», — говорится в сообщении.

Организации дополнительного образования, школы искусств и спортивные учреждения не должны допускать до занятий детей до окончания карантина.

Остальным учебным заведениям рекомендовано продолжать мониторинг и закрывать отдельные группы и классы, где заболеваемость превышает 20%.