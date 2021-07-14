14.07.2021
21:56
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Общество

В некоторых населенных пунктах Якутии не будет теле-радиоэфира

Филиал РТРС Республики Саха (Якутия) сообщает о проведении квартальных плановых профилактических работ 19 июля 2021 года в период с 08:00 до 17:00 (время местное) с прекращением эфирной трансляции теле- и радиоканалов в следующих населенных пунктах:

г. Якутск;
г. Нерюнгри;
г. Мирный;
пгт. Лебединый.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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