В некоторых населенных пунктах Якутии не будет теле-радиоэфира

Филиал РТРС Республики Саха (Якутия) сообщает о проведении квартальных плановых профилактических работ 19 июля 2021 года в период с 08:00 до 17:00 (время местное) с прекращением эфирной трансляции теле- и радиоканалов в следующих населенных пунктах:

г. Якутск;

г. Нерюнгри;

г. Мирный;

пгт. Лебединый.