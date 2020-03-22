22.03.2020
14:15
254
Якутск
В некоторых кварталах Якутска отключат воду
С 10:00 до 20:00 23 марта 2020 года в связи с ремонтными работами (водолиния «Водоузел №2 – Водоузел №6») будет ограничена подача водоснабжения.
Под отключение попадают: кварталы 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 46, 47, 145, 146, молокозавод, ЯКСМиК, медицинский центр г. Якутска (бывшая Поликлиника №5), котельная Детприемник.
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
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