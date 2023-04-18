В небе над Якутском произошел авиационный инцидент

В Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту авиационного инцидента с воздушным судном L-410

Установлено, что 17 апреля 2023 года около 18 часов 30 минут по местному времени самолёт L-410 в целях выполнения учебно-тренировочного полета производил взлет с аэропорта Маган в г. Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси у воздушного судна. На борту самолета находись 5 членов экипажа, никто не пострадал.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, опрашивается экипаж воздушного судна, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. ➡️➡️ сообщила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Петрушина Екатерина