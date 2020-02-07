В научных институтах прошли экскурсии для студентов

В преддверии Дня российской науки в научных институтах ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» были организованы познавательные экскурсии для студентов.

5 февраля студенты 2 курса Якутского сельскохозяйственного техникума посетили научные лаборатории Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова.

Заведующая лабораторией гельминтологии ЯНИИСХ, доктор ветеринарных наук Людмила Коколова, старший научный сотрудник Любовь Гаврильева, младший научный сотрудник Саргылана Дулова рассказали студентам о научных исследованиях, проводимых в лаборатории, о разработанных в институте комплексных методах лечения и профилактики паразитарных болезней северных оленей и лошадей табунного содержания, а также продемонстрировали методы диагностики гельминтозов. Студенты попробовали себя в роли гельминтологов и выявили яйца и личинки гельминтов в пробах, взятых с лошади и лося, рассмотрели при помощи микроскопа различные бактерии.

Участники экскурсии узнали много полезной информации о препарате «Сахабактисубтил», о вакцине против сальмонеллезного аборта лошадей и ассоциированной вакцине против ринопневмонии, мыта и сальмонеллезного аборта лошадей.

В лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов студентам показали оборудование для анализа почвы, а также анализатор массовых долей влаги, белка, сырой клейковины, жира, клетчатки сельскохозяйственных материалов фирмы «Unity Scientific».

6 февраля Лабораторию техногенных газовых гидратов Института проблем нефти и газа СО РАН посетили студенты 1 курса химического отделения Института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова.

Научный сотрудник лаборатории, кандидат технических наук Матвей Семенов прочитал студентам лекцию о газовых гидратах, об их структуре и свойствах, рассказал, что в 1961 году в государственном реестре открытий СССР было зарегистрировано открытие ранее неизвестного свойства природных газов образовывать в земной коре при определенных термодинамических условиях (температура до 295˚К, давление до 250 атм.) залежи в твердом газогидратном состоянии. Также Матвей Егорович сообщил о гидратной технологической схеме, о способах получения гидрата, использовании полимерных поверхностей в получении гидратов и проблеме коррозии стальных поверхностей в процессе роста гидратов. Студентам продемонстировали фотографии синтетических гидратов метана и природных гидратов метана со дна озера Байкал (с глубины 400 м).

Младший научный сотрудник лаборатории Альберт Портнягин рассказал студентам о способе конвертации природного газа в твердую гидратную форму с использованием естественно низких температур. В ходе экскурсии будущие химики узнали о наличии месторождений газа и нефти разного масштаба, о процессе получения гидратов природных газов, о разработке отечественной технологии получения гидратов природного газа с учетом климатических особенностей Крайнего Севера и многое другое.