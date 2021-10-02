В наслегах Хангаласса пожилым подарили местные продукты

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября. В этот день особое внимание обращено к старшему поколению. Так, в с. Чкалов по инициативе работников культурно-спортивного комплекса провели акцию «Дары осени», приуроченную к этому дню. Как рассказала ведущий специалист администрации Тит-Арынского наслега Софья Кузьмина, население в акции приняло самое активное участие. «Акция во многом состоялась благодаря консолидации нашего наслега. Так, участвовали коллективы 3 Мальжагарской основной общеобразовательной школы, детского сада «Мичил», фельдшерско-акушерского пункта, СХПК «Тиит-Арыы». Вместе с поздравительными открытками вручили сметану, капусту, мясо, ягоды, овощи и многое другое, что было собрано силами коллективов. Такие акции мы проводим ежегодно ко дню пожилых и к 9 мая», — рассказала Софья Андреевна.

В Улахан-Ане пожилым раздали по 1 мешку капусты. Как рассказала заместитель главы наслега Ирина Кириллина, спонсором акции выступила наслежная администрация. «Стоит отметить, что подобную акцию, посвященную нашим землякам серебряного возраста, мы проводим уже шестой год. Нынче сделали подарок 90 пожилым людям. Самая обыкновенная белокочанная капуста является богатейшим источником полезных веществ. Капуста помогает укрепить естественный защитный барьер организма – иммунитет, а это значительно снижает риск заражения распространенными вирусными инфекциями и простудными заболеваниями. Желаем всем пожилым людям крепкого здоровья!», — поделилась Ирина Петровна.

В селе Техтюр благодаря спонсорской помощи кооператива «Ханалас Ас» 80 старожилам села вручили наборы с молочной продукцией и вареньем из одуванчиков. В наслежной администрации сообщили, что к чествованию пожилых также присоединились и жители села. «Каждый внес свой неоценимый вклад в этот день», — подчеркнули в администрации.

Отметим, что мероприятия прошли с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора.