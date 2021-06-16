В нашумевший законопроект внесены изменения

В ходе двадцать восьмого (внеочередного) пленарного заседания в дистанционном формате 16 июня 2021 года под председательством Петра ГОГОЛЕВА народные депутаты РС(Я) шестого созыва приняли в окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) в связи с созданием Конституционного совета Республики Саха (Якутия)».

Законопроект разработан в целях реализации Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)», формирования Конституционного совета Республики Саха (Якутия) и его аппарата и в связи с упразднением Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

Вносятся изменения в приложении к Закону РС (Я) от 11 октября 2006 года «О Реестре государственных должностей Республики Саха (Якутия) и должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)». Перечень государственных должностей РС (Я) и должностей государственной гражданской службы согласно Конституционному закону РС (Я) «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)» будет дополнен наименованиями должностей: Председатель Конституционного совета РС (Я), заместитель Председателя Конституционного совета РС (Я), секретарь-советник Конституционного совета РС (Я) и должности государственной гражданской службы РС (Я) в аппарате Конституционного совета РС (Я). Соответственно, из перечня государственных должностей РС (Я) исключаются должности Конституционного суда РС (Я).

Вносятся изменения в приложении к Закону РС (Я) от 30 марта 2005 года «О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)» в части установления соответствия предельных классных чинов государственной гражданской службы РС (Я) должностям государственной гражданской службы РС (Я) в аппарате Конституционного совета РС (Я).

Претерпит изменения Закон РС (Я) от 19 декабря 2018 года «О государственных должностях Республики Саха (Якутия)». В части дополнения перечня лиц, которым выдается удостоверение лица, замещающего государственную должность РС (Я), Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), конституционными советниками Конституционного совета РС (Я) и исключения из закона положений, касающихся должностей в Конституционном суде РС (Я).

Вступление в силу Закона РС (Я) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) в связи с созданием Конституционного совета Республики Саха (Якутия)» не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета республики.