В наркологическом диспансере лечат куклотерапией

В ходе пресс-тура, в который нас с Аллой Клецко пригласила пресс-служба Республиканского наркологического диспансера, мы познакомились с эксклюзивной коллекцией кукол, сделанных пациентами реабилитологов.

— Это у нас Саргылана, это Ирина, а это Афоня, — рассказывает руководитель швейного дела отделения Татьяна Белых. – Наши психологи дают задания, а реабилитанты над ними работают в течение срока реабилитации. Они все разные, меняются по ходу лечения и очень похожи на своих хозяев.

Татьяна берет с полки сидящую куклу с тоненькими ножками.

— Работа Афанасия. Он был наркозависимый, личность яркая, очень много и хорошо говорил, активно выступал на всех наших мероприятиях, — говорит она.

— В нем было очень много подавленной агрессии, — добавляет клинический психолог Анна Заровняева, — добрый, открытый, мягкий человек, он постоянно находил в своем окружении какую-то авторитарную личность и опирался на него. В прошлой его жизни это были наркоманы и алкоголики, и он постоянно оказывался под их влиянием. Мы много работали с его детскими страхами, травмами, обсуждали, прорабатывали ситуации, которые он пережил. Афанасий ушел он от нас более стабильным, сейчас проходит социализацию, использует полученные здесь знания в социуме.

Кукла Ирины будто ждет кого-то, она сидит на полке, свесив ножки, в руках у нее большая сумка.

— Ирина была у нас три года, — присоединяется к нашему разговору второй клинический психолог Анна Ксенофонтова, — пришла она очень закрытой. Ее кукла, как видите, сидит, да еще и с сумкой. Это говорит о проблемах, которых у нее накопилось к тому времени немало. А эта птица (Анна показывает нам симпатичного птенца), была сделана в первые дни пребывания девушки у нас. Потом он превратился в красавца-лебедя, а сама Ирина справилась со своей проблемой, окрылилась и полетела в социум.

В свой район она не стала возвращаться, поехала в другой город, работает сейчас по специальности, восстановилась, вернула детей. У «гадкого утенка», которого она вначале сшила, на глазах были слезы, а потом Ирина их убрала. Это тоже о многом говорит.

— А у этой яркой куклы, — психологи показывают следующую куклу, — черные глаза, совершенно без белков, что говорит о страхах, которые мучали Саргылану, которая ее сшила. Она росла в приемной семье, пережила насилие со стороны отчима, и панически боялась мужчин. С мамой она не общалась. Видите, кукла ее имеет фигуру скорее мужскую, с неженственными линиями. Мы долго работали над ее прошлым, старались избавить ее от страхов, зажимов. По ходу реабилитации облик куклы менялся, появились мягкие линии, женские черты, Саргылана приняла себя как женщину, как маму. Вот и цветок у куклы появился как украшение. Но проблемы все же есть, ее кукла на каблуках, а это говорит о неуверенности женщины. Кукла Ольги похожа на куклу Саргыланы. Они подружились здесь, много общались. Обратите внимание, у ее куклы нет туловища, а это говорит о том, что в детстве у нее были конфликты с матерью. Фигурка сидячая, она как будто ожидает помощи. Ольга еще не до конца прошла реабилитацию. Будем надеяться, что кукла ее встанет на ноги…

Татьяна подает Анне маленькую фигурку Буратино. Сделал его мужчина.

— У него была очень низкая самооценка, поэтому кукла такая маленькая. Но она твердо стоит на ногах: Иван материально обеспечен, у него свой бизнес. Сейчас он полностью восстановился, вернулся к семье. Он вовремя обратился к нам и хорошо прошел реабилитацию.

София была избалованным ребенком в семье, ни в чем не знала отказа. Связалась с плохой компанией, стала пить. Попытки родителей избавить ее от алкозависимости не помогли. В тяжелом состоянии она была доставлена в стационар наркодиспансера, там ее откачали и направили сюда.

— По ее кукле можно проследить, как она менялась, — комментируют психологи. — Сначала София сделала какую-то фигурку, похожую на гусеницу, потом выбросила ее. Мы попросили ее вернуть куклу и поработать с ней, она нехотя согласилась, но все же нашла ее, принесла и доделала. К концу реабилитации это была уже кукла.

Я фотографирую наших собеседниц, кукол, Алла снимает видео.

— Арт-терапия, одним из видов которой является куклотерапия, демонстрирует отличную эффективность при депрессивных состояниях, эмоциональной неустойчивости, навязчивой тревожности и фобиях, внутренних конфликтах и импульсивном поведении, — подводит итог нашего знакомства с коллекцией кукол, сделанных руками пациентов, заведующая отделением Раиса Жульмина.

— Они очень любят своих кукол. Кто-то, уезжая от нас, берет их с собой, кто-то оставляет нам на память, — говорит хозяйка швейной мастерской и бережно рассаживает кукол по местам.