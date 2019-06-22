21 июня в Намском улусе завершился XIII Ысыах Олонхо, посвященный сохранению и популяризации якутского героического эпоса, признанного ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества. За два дня на сцене центрального помоста местности Туллуктаах зрители имели возможность насладиться выступлениями юных и взрослых олонхосутов республики, масштабными театрализованными представлениями, отрывками спектаклей, поставленных по мотивам якутского героического эпоса, конкурсами сказителей осуохая и спортивными соревнованиями.

Почетными гостями торжественной церемонии закрытия Ысыаха Олонхо стали заместитель председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко, Глава Якутии Айсен Николаев, заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, заместитель руководителя Росреестра РФ Андрей Приданкин, первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Евгений Писаревский, заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, члены республиканского правительства и парламента.

«Завершая Ысыах Олонхо, я хочу сказать огромное спасибо его организаторам, хозяевам и всем жителям Намского улуса, которые своим гостеприимством восхитили всю республику и всех гостей. Уверен, что ваша сплоченность и энергия поможет дальнейшему развитию. Сегодня мы передаем эстафету Олекминскому району с большими вековыми традициями великой дружбы между якутским и русским народом, где в следующем году пройдет не менее прекрасный праздник дружбы и единения народов — XIV Ысыах Олонхо», — отметил в своем выступлении Глава Якутии Айсен Николаев.

Ил Дархан также наградил победителей основного конкурса олонхосутов. Так, среди участников от 7 до 17 лет обладателем Гран-при стал юный олонхосут из Верхневилюйского улуса, ученик 11 класса Никита Аянитов, которому вручена путевка во Всероссийский детский центр «Океан». Среди участников от 18 до 35 лет победителем и обладателем денежного сертификата на сумму 30 тыс. рублей стал Петр Попов из Намского улуса. Среди сказителей старше 36 лет абсолютным победителем и обладателем главного приза – автомобиля «УАЗ Хантер» — стала Елена Маркова из Намского улуса.

Также были награждены победители и призеры главных творческих конкурсов и спортивных состязаний национального праздника.

Глава Намского улуса Юрий Слепцов вручил главе Олекминского улуса Виктору Васильеву знак Ысыаха Олонхо – Ытык Дуоҕа.

Завершилась церемония закрытия XIII Ысыаха Олонхо массовым осуохаем с участием Ил Дархана Айсена Николаева и почетных гостей.