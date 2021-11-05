В Намском улусе раскрыта кража из охотничьей избушки

В ОМВД России по Намскому району обратился местный житель. По словам потерпевшего, неизвестный проник в его охотничью избушку и похитил инструменты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Установлено, что подозреваемый отправился искать своих коров. По пути он заметил охотничью избушку. Воспользовавшись тем, что никого нет, злоумышленник снял оконную раму и проник в избушку. Похитив оттуда шуруповерт и бензопилу, он скрылся.

Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.