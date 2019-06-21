В Намском улусе прошли конные скачки «Кубок Энсиэли»

Можно смело сказать, что одним из самых ожидаемых мероприятий Ысыаха Олонхо на 20 июня стали конные скачки, где среди зрителей по входным билетам были разыграны три автомобиля.

Скачки проходили на шести дистанциях — 800, 1200, 1600, 2400, 3200 и 4800 метров. Итак, представляем вам самых быстрых скакунов республики: 800 м — Буцефал из Мегино-Кангаласского улуса (1:01.3 мин), 800 м для чистокровной верховой породы — Артик Бой из Амгинского улуса (0:58.7 мин), 1200 м — Роксана из Таттинского улуса (1:28.2 мин).

На дистанции 1600 м было проведено пять забегов — два для сенчеров, два отбора на дерби и один для кобыл чистокровной верховой породы 4 лет. В первых двух победу одержали Кынат из Мегино-Кангаласского улуса (2:03.9 мин) и Дохор из Намского (2:03.8 мин), для отбора на дерби — Совдияна тоже из Мегино-Кангаласского улуса (1:58.4) и Порт Артур из Амгинского (1:57.3 мин), которые не раз становились победителями многих конных соревнований республики. Среди кобыл ЧВП 4 лет лучший результат показала Крискубина из Сунтарского улуса — 1:55.4 мин.

Два забега состоялись на дистанции 3200 м среди сенчеров: победителями стали Джокер из Горного улуса (4:25.2 мин) и Сыыдам из Мегино-Канагаласского (4:43.4 мин). А вот дистанция на 4800 м предназначалась для якутской породы лошадей — победа досталась чурапчинцам благодаря стараниям Дохсуна, результат которого составил 7:08.2 мин.

И вот настал момент последнего забега на 2400 метров. Многие ожидали победы Анкэнди из Чурапчинского улуса или Карибеан Боя из Верхневилюйска, которые не раз выигрывали скачки на этой дистанции с довольно хорошими результатами. Но к удивлению любителей конного спорта хангаласский скакун Джафар показал хорошую подготовку и финишировал первым — 2:56.7. Его хозяева стали обладателями новенького автомобиля.

Добавим, что по входным билетам были разыграны три автомобиля 2015 года выпуска.