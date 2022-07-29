29.07.2022
20:04
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Происшествия

В Намском улусе незаконно велась добыча полезных ископаемых

D местности, расположенной рядом с автодорогой Намцы — Ергелех, в Намском улусе в отсутствие лицензии на право пользования недрами велась добыча общераспространенные полезные ископаемые с использованием тяжелой техники, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. Сумма причиненного ущерба составила более 5,6 млн рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)

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