В Намском улусе незаконно велась добыча полезных ископаемых

D местности, расположенной рядом с автодорогой Намцы — Ергелех, в Намском улусе в отсутствие лицензии на право пользования недрами велась добыча общераспространенные полезные ископаемые с использованием тяжелой техники, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. Сумма причиненного ущерба составила более 5,6 млн рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.