В Намском улусе будет разработана программа комплексного развития образования

Такое решение было принято 28 апреля в селе Нам на выездном заседании коллегии министерства образования и науки РС(Я). Совещание провел министр Михаил СИВЦЕВ.

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В ходе поездки делегация минобрнауки Якутии осмотрела ряд строящихся объектов образования в с.Крест-Кытыл Намского улуса: Хамагаттинской СОШ на 220 мест с интернатом на 50 мест и детского сада на 240 мест. Эти объекты должны быть введены в строй в 2021 г. В с.Нам был представлен план реализации благоустройства территории 3-х школ «Место Дружбы». Далее делегация осмотрела территорию республиканского круглогодичного лагеря «Цифровая образовательная лаборатория «Энсиэли Парк», которую планируют организовать в с.Тумул.

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Министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев посетил детский сад №1 «Хатынчаана» в с.Аппаны, выставку образовательных организаций Намского улуса в Хатын-Арынской СОШ. Делегации также была представлена виртуальная экскурсия образовательных организаций Намского улуса.

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На выездном заседании коллегии министерства образования и науки РС(Я) в очном и онлайн формате приняли участие министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Степан САРГЫДАЕВ, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий СЕМЕНОВ, ректор СВФУ им. М.К. Аммосова Анатолий НИКОЛАЕВ, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил ПРИСЯЖНЫЙ, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина ЛЮБИМОВА, заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир ТИХОНОВ и другие.

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В ходе совещания были обсуждены вопросы совершенствовании воспитательной работы, плана мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации, проектов и мероприятий Года здоровья в Республике Саха (Якутия), финансирования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях на примере Намского улуса.

В завершении мероприятия было принято решение о создании программы комплексного развития образования в Намском улусе. В разработку масштабного проекта будут привлечены коллективы институтов, подведомственных организаций министерства образования и науки РС(Я). Напомним, такая программа будет также создана для Мирнинского района.