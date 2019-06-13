В Намском районе Якутии разрушаются древние захоронения

Они угрожают экологии реки Лена.

11 июня состоялся выезд представителей Якутского республиканского отделения ВООПИиК и Отделения РГО в РС(Я) на рекогносцировку местности по обращению администрации Намского улуса о разрушающемся древнем захоронении на территории 2-го Хомустахского наслега.

В состав экспедиции вошли научный сотрудник Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра АН РС (Я) Е.Н.Соловьева, председатель ЯРО ВООПИиК, член Общественного совета при Департаменте РС(Я) по охране объектов культурного наследия Р.В. Васильев, научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, руководитель Комиссии по развитию туризма ЯО РГО, член Общественного совета при Департаменте РС(Я) по охране объектов культурного наследия Р.Н.Иванова, член ЯО РГО, кандидат геолого-минералогических наук А.П. Черепанова, сотрудник Намского историко-этнографического музея Т.П. Никонов.

На местности Сууллар Быраан (также известном как Старый город) на разрушающемся правом берегу реки Лены обнаружены три захоронения, предварительно датированные второй половиной 19 века.

Нужно заметить, что разрушение кладбищ в бассейне реки Лены — весьма болезненный вопрос, остро стоящий в ряде населенных пунктов Якутии. Так, в 2017 году экспедиция «Плавучий университет на реке Лене» обнаружила разрушение современных захоронений, вызванное размывом ледового комплекса в поселке Быковский Булунского улуса, в 2018 году — угрожающий кладбищу села Саныяхтах Олекминского улуса овраг, образованный термоэрозией высокольдистых отложений. Такие изменения рельефа и береговой линии вызваны изменением русла реки Лены и оттаиванием подземных льдов под воздействием потепления климата.

Вопрос о перезахоронении в пос. Быковский решается в административном порядке, но из-за недостатка финансирования все еще не закрыт. В селе Саныяхтах предприняты предварительные меры по остановке процесса разрушения рельефа. Также по обращению главы села Ю.М.Кондратьева, Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН выдал научно-технические рекомендации по устранению последствий образования термоэрозионных оврагов.

По информации в СМИ, разрушения захоронений в местности Старый город были известны уже в 2016 году. Но никаких работ по предотвращению их дальнейшего разрушения не было предпринято.

По утверждению главы 2-го Хомустахского наслега Льва Новгородова, скорость разрушения берега на этом участке составляет 1 метр в год. Таким образом, сколько погребений ушло в реку никому неизвестно. Буквально в 500 метрах ниже по течению расположена база отдыха «Лазурный берег». А ведь там, наверняка, и купаются, и рыбачат…

Участники экспедиции выражают глубокую признательность Т.П. Никонову за информацию о проблеме, главам МО «Намский улус» Ю.И. Слепцову и МО «2-й Хомустахский наслег» Л.Н.Новгородову за поддержку экспедиции, руководителю МАУ «2-й Хомустах» Б.А. Ширяеву за перевозку на моторке, И.Г. Дмитриеву за перевозку на машине.

Также участники обращаются с призывом к общественным организациям республики и Намского улуса, к коллективу базы отдыха «Лазурный берег» позаботиться об экстренном перезахоронении останков на более устойчивое место, а Департаменту РС(Я) по охране объектов культурного наследия взять место перезахоронения под государственный надзор.

25 июня 2019 года запланировано проведение «круглого стола» по данному захоронению. Приглашаем к обсуждению все заинтересованные стороны. Заявки принимаются на адрес электронный почты: r.n.ivanova@mail.ru