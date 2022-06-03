В Намском районе наблюдается повышение уровня воды

Наблюдается повышение уровня воды на р. Алдан у н.п. Арбын (Сыгыннах) Намского района с выходом воды на пойму и затоплением пониженных участков местности в результате запоздалого, в условиях затяжной весны, снегового таяния, в результате чего боковые притоки реки Алдан увеличили водность, что способствовало увеличению максимумов второй волны половодья в реке Алдан. Волна усилилась дождевыми осадками в верховьях Алдана, в результате затоплены дороги в Усть-Майском районе.

Затопление пойменной части и территории с. Арбын вызвано высокой водностью в р. Алдан и прохождением волны на р. Лене, которая образовалась в результате её формирования в устье рек Витим и Олёкма. В результате подпора в устье реки Алдан образуются высокие уровни с превышением отметки неблагоприятного явления.

Максимум второй волны половодья у устья Алдана ожидается в ближайшие сутки – двое. Уровень в реке Лене падает. По прогнозу вероятно повышение уровня у с. Арбын Намского района, без достижения критических отметок.