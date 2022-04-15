В Намском педколледже открылась выставка студентов АГИКИ

В Намском педагогическом колледже им. И.Е. Винокурова 14 апреля открылась выставка студентов и преподавателей кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств «Я – ХУДОЖНИК», посвященная 100-летию со дня образования Якутской АССР.

«Это своего рода манифест. Профессия художника в Якутии появилась только благодаря советской власти, с установлением государственности нашей республики. В 1945 году открылось Якутское музыкально-художественное училище, а в 1994 – филиал Красноярского государственного художественного института, который с 2000 года преобразовался в АГИКИ. С тех пор в Якутии работают все ступени художественного образования», – отметила заведующий кафедрой живописи и графики института Туйара Шапошникова.

Она уточнила, что выставке представлены курсовые академические постановки, живописные и графические композиции студентов вуза, а также произведения педагогов-мастеров, членов союза художников России, профессоров, доцентов и преподавателей кафедры, которые известны не только в регионе, но и за его пределами. Это Михаил Старостин, Наталья Николаева, Туйара Шапошникова, Мария Рахлеева, Марианна Лукина, Дьулустан Бойтунов, Иосиф Шадрин и Надежда Комиссарова. Всего представлены около 40 работ.

«​На открытии выставки подписано официальное Соглашение о сотрудничестве наших образовательных учреждений, целью которого является расширение возможностей в области образовательной, научно-исследовательской и художественно-творческой деятельности», – резюмировала Шапошникова.

Стоит подчеркнуть, что выставка будет доступна для просмотра до 14 мая.