В Намцах пройдет матчевая встреча борцов Якутии и Киргизии

Турнир посвящен 125-летию Максима Кировича Аммосова.

25 октября в селе Намцы под сводами спортивного комплекса им. Н.С.Тимофеева состоится товарищеская встреча по вольной борьбе между борцами Республик Кыргызстан и Саха (Якутия). Турнир будет посвящен в рамках юбилейных мероприятий 125-летия государственного, политического и общественного деятеля Максима Кировича Аммосова.

Как сообщили «Спорту Якутии» организаторы, всего в рамках товарищеской встречи пройдут четыре схватки в весовых категориях до 61, 79, 86 и 92 кг. Команду Кыргызстана представят спортсмены спортивного клуба «Изарбек».

Состав участников «Якутия – Кыргызстан»:

61 кг – Александр Авелов vs Дастан Урматбеков

79 кг – Тимур Николаев vs Адилет Маратбаев

86 кг – Игорь Софронеев vs Станбек Улуу Саматбек

92 кг – Сергей Семенов vs Каныбек Абулхаиров