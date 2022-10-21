Спорт
В Намцах пройдет матчевая встреча борцов Якутии и Киргизии
Турнир посвящен 125-летию Максима Кировича Аммосова.
25 октября в селе Намцы под сводами спортивного комплекса им. Н.С.Тимофеева состоится товарищеская встреча по вольной борьбе между борцами Республик Кыргызстан и Саха (Якутия). Турнир будет посвящен в рамках юбилейных мероприятий 125-летия государственного, политического и общественного деятеля Максима Кировича Аммосова.
Как сообщили «Спорту Якутии» организаторы, всего в рамках товарищеской встречи пройдут четыре схватки в весовых категориях до 61, 79, 86 и 92 кг. Команду Кыргызстана представят спортсмены спортивного клуба «Изарбек».
Состав участников «Якутия – Кыргызстан»:
61 кг – Александр Авелов vs Дастан Урматбеков
79 кг – Тимур Николаев vs Адилет Маратбаев
86 кг – Игорь Софронеев vs Станбек Улуу Саматбек
92 кг – Сергей Семенов vs Каныбек Абулхаиров
+7 (999) 174-67-82
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