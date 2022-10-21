21.10.2022
14:07
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Спорт

В Намцах пройдет матчевая встреча борцов Якутии и Киргизии

Турнир посвящен 125-летию Максима Кировича Аммосова.

25 октября в селе Намцы под сводами спортивного комплекса им. Н.С.Тимофеева состоится товарищеская встреча по вольной борьбе между борцами Республик Кыргызстан и Саха (Якутия). Турнир будет посвящен в рамках юбилейных мероприятий 125-летия государственного, политического и общественного деятеля Максима Кировича Аммосова.

Как сообщили «Спорту Якутии» организаторы, всего в рамках товарищеской встречи пройдут четыре схватки в весовых категориях до 61, 79, 86 и 92 кг. Команду Кыргызстана представят спортсмены спортивного клуба «Изарбек».  

Состав участников «Якутия – Кыргызстан»:

61 кг – Александр Авелов vs Дастан Урматбеков

79 кг – Тимур Николаев vs Адилет Маратбаев

86 кг – Игорь Софронеев  vs Станбек Улуу Саматбек

92 кг – Сергей Семенов vs Каныбек Абулхаиров     

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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