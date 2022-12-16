В Намцах откроется современный храм искусства

Завершается строительство Дворца культуры в селе Намцы.

Строительство Дворца культуры и духовного развития в селе Намцы Намского улуса вышло на завершающую стадию. Управлением госстройжилнадзора РС(Я) начата проверка хода строительства культурного объекта.

«Здание ДК построено, проведено освещение и другие коммуникации. На данный момент завершаются внутренние отделочные работы — покраска, монтаж потолков, оборудования, мебели. На завершающем этапе находятся пуско-наладочные работы инженерных сетей, системы вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализации. На объекте задействовано 76 рабочих», — сообщил прораб АО «ИФК» «РФА-Инвест» Николай Семенов.

Новое учреждение заменит старый Дом культуры, который работает с 1956 года, а также библиотеку и музей и будет отвечать современным стандартам безопасности и комфорта.

«На сегодняшний день готовность объекта ориентировочно составляет 95%. В трехэтажном здании общей площадью 5692 квадратных метров будут размещены зрительный зал на 400 мест, библиотека, отдел ЗАГС, краеведческий музей, картинная галерея и другие необходимые структуры. Новый Дворец культуры станет эпицентром культурного, духовного развития, творческой жизни всего района», — рассказал руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.

Напомним, что объект культуры строится Фондом будущих поколений за счет средств компании АЛРОСА в честь 125-летия Максима Аммосова и 100-летия Якутской АССР. Строительство ведет агент — ООО «РДР Групп», подрядчиком выступает АО «ИФК «РФА-Инвест».