В налоговой политике Якутии появились важные нововведения

Народные депутаты Республики Саха (Якутия) во время XXI (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 10 ноября 2020 года поддержали законодательную инициативу главы Якутии о внесении изменений в республиканский закон «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)».

Какие нововведения?

С 2021 года многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога. Один из родителей (опекунов) в многодетной семье в отношении одного зарегистрированного транспортного средства по своему выбору может быть освобожден от уплаты налогов уже за отчетный период 2020 года.

Предусмотрено пятидесятипроцентное снижение транспортного налога для юридических, физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, в отношении транспортных средств, использующих сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ, сжиженный природный газ в качестве моторного топлива.

Для организаций, задействованных в развитии газозаправочной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), обнуляется налоговая ставка по налогу на имущество в отношении вновь вводимых объектов газозаправочной инфраструктуры.

Устанавливаются налоговые льготы для резидентов Арктической зоны в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организации в размере 0 процентов на первые пять лет и 10 процентов на следующие пять лет и освобождения от уплаты налога на имущество организации на 2021 — 2025 годы.

Патентная система налогообложения отныне распространяется на животноводство и растениеводство.

Повышаются налоговые ставки по налогу на прибыль организации, установленных для участников региональных инвестиционных проектов (РИП).

— с 0 процентов до 10 процентов на первые 5 лет с момента получения первой прибыли от реализации проекта;

— с 10 процентов до 13,5 процента на следующие 5 лет.

В Якутии статус участника РИП имеют 16 организаций, из них две осуществляют добычу угля, а остальные 14 – золотодобычу.