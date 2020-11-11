В налоговой политике Якутии появились важные нововведения
Народные депутаты Республики Саха (Якутия) во время XXI (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 10 ноября 2020 года поддержали законодательную инициативу главы Якутии о внесении изменений в республиканский закон «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)».
Какие нововведения?
- С 2021 года многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога. Один из родителей (опекунов) в многодетной семье в отношении одного зарегистрированного транспортного средства по своему выбору может быть освобожден от уплаты налогов уже за отчетный период 2020 года.
- Предусмотрено пятидесятипроцентное снижение транспортного налога для юридических, физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, в отношении транспортных средств, использующих сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ, сжиженный природный газ в качестве моторного топлива.
- Для организаций, задействованных в развитии газозаправочной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), обнуляется налоговая ставка по налогу на имущество в отношении вновь вводимых объектов газозаправочной инфраструктуры.
- Устанавливаются налоговые льготы для резидентов Арктической зоны в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организации в размере 0 процентов на первые пять лет и 10 процентов на следующие пять лет и освобождения от уплаты налога на имущество организации на 2021 — 2025 годы.
- Патентная система налогообложения отныне распространяется на животноводство и растениеводство.
- Повышаются налоговые ставки по налогу на прибыль организации, установленных для участников региональных инвестиционных проектов (РИП).
— с 0 процентов до 10 процентов на первые 5 лет с момента получения первой прибыли от реализации проекта;
— с 10 процентов до 13,5 процента на следующие 5 лет.
В Якутии статус участника РИП имеют 16 организаций, из них две осуществляют добычу угля, а остальные 14 – золотодобычу.
- В отношении резидентов ТОСЭР устанавливается пониженная ставка по налогу на имущество организации в размере 1,1 процента на следующие 5 налоговых периодов по истечении пятилетнего срока применения «нулевой» ставки. Ранее действовала «нулевая» ставка налога на имущество организаций для резидентов ТОСЭР в течение первых пяти лет с момента получения статуса резидента.
- Предусматривается актуализация ставок транспортного налога. Народные депутаты совместно с Правительством Якутии договорились о рассмотрении дифференциации (снижения) принятых ставок по годам выпуска автотранспорта первой половине 2021 года. Оплата гражданами транспортного налога по дифференцированным ставкам за 2021 год будет производиться в 2022 году.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх