В Надвратной башне откроется музей истории Якутии

Один из самых известных объектов в республике — Надвратная башня Якутского острога станет музеем истории Якутии, в котором найдут место, в том числе, многие экспонаты из исторического музея Александра Кошукова в Нерюнгри.



Башня располагается на улице Аммосова, 3/1 в Якутске. Она была выполнена по старым чертежам современными мастерами в юбилейном 2002 году, к 370-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

Сегодня в районе башни ведутся подготовительные технические и строительные работы. Как рассказал народный депутат Якутии Александр Кошуков, демонтируется старый бетонный забор, установленный вплотную к башне: «Мерзлота со временем начала выдавливать сваю забора, в результате чего пошло давление на само строение. В ближайшее время будет произведено усиление бетонного основания башни для того, чтобы её выровнять. Также будут подведены газовые сети, электричество, водоснабжение, канализация. Затем проведем благоустройство территории, прилегающей к башне».



Во время проведения этих подготовительных работ, в башне была найдена деревянная табличка с именами строителей. Её ровно двадцать лет назад оставили в Надвратной башне строители.

«Этот острог возведен за восемнадцать дней в честь Дня республики плотниками из Якутии. Из Эльгяя: Александров И.А., Александров А. И., Евсеев В.В. Из Алдана: Кондаков Г.В. Из Олекмы: Петров В.И., Григорьев А.С., Петров Д.С. Из Амги: Федоров Н.А., Федоров А.А., Захаров А.Д., Борисов А.А. Из Монголии: Сумга Жанбалжав. Крановщик «Якутстроя» Сидоров А.П. Дмитриев А.С. Смирнов П.Д. Платонов Г.В.», — написано на табличке.



Доска с именами строителей также станет музейным экспонатом.

Основу экспозиции Музея истории Якутии в Надвратной башне составят экспонаты, которые в настоящее время экспонируются на выставке в Музее истории освоения Южной Якутии имени И.И.Пьянкова в Нерюнгри «Вехи великой дружбы». Выставка проходит в течение всего юбилейного для республики года и посвящены 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. На ней представлены более трёхсот уникальных исторических документов, фотографий, книг, предметов, рассказывающих об очень интересных и, как правило, малоизвестных страницах истории республики.



В День России 12 июня 2022 года юбилейную выставку «Вехи великой дружбы» посетил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. «Уникальная экспозиция рассказывает не только об истории города Нерюнгри, но и об истории всей нашей Якутии. Уверен, что, во-первых, таких музеев должно быть больше, а во-вторых, надо приводить сюда наших детей, школьников, чтобы они уже с детства приобщались к таким знаниям. Через них рождается то, что мы называем патриотизмом, любовью к своей малой Родине, которая становится обязательным атрибутом для настоящего большого патриота любой страны», — поделился впечатлениями после посещения экспозиции Айсен Николаев.



На выставке «Вехи великой дружбы» многовековая история Якутии показана через исторические экспонаты. Самый древний из них – скифский котел, которому более пяти тысяч лет, он найден на территории Алданского района. Форма котла схожа с чоронами Якутии, что говорит о предполагаемом родстве двух древних культур.

Об истории Якутии многое могут рассказать макеты национального оружия, набор охотника (пороховница с меркой, мешочки для пуль и дроби), якутские седла со шпорами и крючками – женское и мужское, ножи с национальным орнаментом и праздничные украшения. На выставке широко представлены советские знамена, юбилейные медали и знаки, связанные с Якутией, сувениры, самовары, чайные предметы, фарфоровая посуда, керамические фигурки в якутских традиционных зимних одеждах, швейная машина с символикой. Первые деньги Якутии – боны. Хлебные карточки из Алдана 1947 года — рабочая и детская.



Немало уникальных книг и газет, рассказывающих об исторических событиях в жизни Якутии. «Якутская окраина» — издание 2013 года, ежедневная общественно-политическая литературная газета. Сборники исследовательского общества «Кескиле» 1927 года. Рукописное издание стихотворений ссыльного поэта Сотонина, выполненное им от руки в 1902-1907 годах в Якутской тюрьме. Изданное в 1951 году уникальное собрание сочинений Сталина 1907 – 1913 годов на якутском языке. Знаменитый «Словарь якутского языка» Эдуарда Пекарского, который издавался в 1887-1939 годах и насчитывает 13 томов. Книга Гаврила Ксенофонтова «Ураангхай-сахалар». Это очерки древней истории якутов 1937 года издания. В 1938 году автор книги – выдающийся исследователь истории, этнографии и фольклора народа саха – был репрессирован по «якутскому делу» вместе с П. А. Ойунским, и 28 августа 1938 года расстрелян. Ксенофонтов был реабилитирован 22 августа 1957 года, но его книга больше ни разу не издавалась в полном виде, и сохранилась она только в этом музее.



Об истории возникновения Якутской АССР рассказывает уникальный альбом чекиста Валентина Карловича Пуйкана. В изданном в 1928 году большом фотоальбоме собрано 139 уникальных фотографий периода становления советской власти в Якутии, исследование быта жителей республики, фотографии представителей народностей, населяющих Якутию, партактив республики, депутаты первого всетуземного съезда ЯАССР.

Уникальный экспонат – чорон с героями гражданской войны работы выдающегося якутского костореза Терентия Аммосова. На нем изображены восемь героев – Курашов, Полянский, Строд, Байкалов, Каландаришвили и другие. Таких чоронов в мире всего два: один из бивня мамонта, второй — керамический.



Архив выдающегося, но малоизученного до сих пор деятеля Якутии — Козьмы Егоровича Андреевича. Фотографии героя гражданской войны Ефима Курашова с его автографом. Трагическая история протоиерея православной церкви Николая Иннокентьевича Нифонтова (1866 -1921), и многое другое.

Все эти экспонаты – большая и интересная история Якутии, которая теперь найдет свое место в новом музее в Надвратной башне Якутского острога.

Активное содействие созданию нового музея в Якутске оказал глава столицы Евгений Николаевич Григорьев. «Мы очень благодарны главе города Якутска Евгению Григорьеву, который поддержал проект создания Музея истории Якутии в Надвратной башне Якутского острога», — говорит Александр Кошуков.