В Национальном природном парке возник пожар

Минэкологии Якутии в связи с возникновением природного пожара на территории Национального парка «Кыталык» Аллаиховского улуса сообщает, что основные участки возгорания расположены на труднодоступной местности. Вследствие удаленности территории и особенностей рельефа, организация тушения природного пожара затруднена.

Отметим, что национальный парк «Кыталык» федерального значения, создан в 2019 году решением Правительства Российской Федерации. В связи с этим, управление данной особо охраняемой природной территорией передано в ФГБУ государственный природный заповедник «Остров Врангеля», который дислоцирован в г. Певек, Чукотского автономного округа.

В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии РФ решен вопрос о выделении сил и средств федерального резерва для тушения. В тушении пожара представляющего угрозу природным комплексам национального парка задействованы силы федерального резерва и мобилизованные граждане. Для организации тушения и контроля в Аллаиховский район командированы директор данного заповедника и руководитель Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии Якутии.

Развитие ситуации с природными пожарами в национальном парке «Кыталык» находится на особом контроле Минприроды РФ.