В национальном парке «Ленские столбы» появились экоурны

В местности «Лабыдьа» Национального парка «Ленские столбы» по инициативе директора парка Аркадия Семёнова для экологического благополучия и минимизации негативного влияния отходов на окружающую среду установили экоурны для раздельного сбора мусора.

Это первые экоурны на территории парка, в дальнейшем планируется установить такие урны во всех туристических зонах Национального парка «Ленские столбы».

Экоурны изготовили резиденты «Технопарк Якутия», молодые и талантливые ребята.