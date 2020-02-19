19.02.2020
17:00
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Экология

В национальном парке «Ленские столбы» появились экоурны

В местности «Лабыдьа» Национального парка «Ленские столбы» по инициативе директора парка Аркадия Семёнова для экологического благополучия  и минимизации  негативного влияния отходов на окружающую среду установили экоурны для раздельного сбора мусора.

Это первые экоурны на территории парка, в дальнейшем планируется установить такие урны во всех туристических зонах Национального парка «Ленские столбы».

Экоурны изготовили резиденты «Технопарк Якутия», молодые и талантливые ребята.

Фото: Национальный парк «Ленские столбы»
Источник: Национальный парк «Ленские столбы»
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