В Национальной библиотеке Якутии откроется сектор электронных услуг

На базе Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 26 августа состоится открытие расширенного сектора электронных услуг, сообщает отдел продвижения.

Сектор электронных услуг – место, где граждане могут оформить госуслуги в электронном виде в специально оборудованных для этого рабочих местах с выходом в интернет, а также при необходимости воспользоваться помощью консультанта по вопросам оформления услуг.

Открытие сектора электронных услуг на базе Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) – знаковое событие в развитии информационного общества, ведь современные библиотеки должны быть ориентированы, в том числе, на современного потребителя цифровых услуг, и, как следствие, оказать значимое влияние на повышение цифровой культуры населения.

15 рабочих мест, оборудованных всем необходимым, удобное месторасположение с хорошей транспортной развязкой, а также базирование в центре общественного доступа на базе библиотеки с самым уникальным книжным фондом на Дальнем Востоке, поможет гражданам не только быстро и комфортно оформить услуги в электронной форме, но и с пользой провести время.

Открытие состоится 26 августа с 12:00 до13:00 в основном здании (проспект Ленина, д. 40).