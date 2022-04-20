В Национальной библиотеке представлены книжные выставки, посвященные Дню Республики

Так, в читальном зале Отдела обслуживания национально-краеведческими фондами Национальной библиотеки Якутии представлены две книжные выставки: «Республика Саха: от автономии к современной государственности» и «Исидор Никифорович Барахов албан ааттаах суола».

Выставка «Республика Саха: от автономии к современной государственности» включает книги о государственных и общественных деятелях (серии «Выдающиеся люди республики», «Ими гордится Якутия», «Почетные граждане республики»), на которой представлены очерки о первых должностных лицах Якутии за период с 1917 по 1991 год, с 1991 года по настоящее время.

Выставка «Исидор Никифорович Барахов албан ааттаах суола» рассказывает о жизни и деятельности кандидата экономических наук, советского государственного, общественно-политического деятеля Исидора Барахова.

На втором этаже Исторического здания можно увидеть книжную выставку о жизни, деятельности и творчестве основоположника якутской советской литературы, ученого, государственного деятеля П.А. Ойунского.

Кроме того, на втором этаже основного здания библиотеки расположена книжная выставка о роли Максим Аммосова, Степана Аржакова, Степана Васильева в становлении и развитии Якутской автономной республики.