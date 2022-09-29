29.09.2022
17:44
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Погода
В начале октября в Якутии ожидается снегопад
1-2 октября на севере, северо-востоке республики пройдёт небольшой снег, в центральных районах, на западе местами — слабый снег. 2 октября на юге прогнозируется снег, мокрый снег. Ветер умеренный, 2 октября днём на юге региона порывы скоростью до 15-18 м/с, сообщает ЯСИА со ссылкой на УГМС РС(Я).
Температура воздуха ночью составит -2°…-7°, при прояснении -7…-12°, на северо-востоке -10°…-15° С, при облачности на юге -2°…+3. Днём 0°…+5°, на севере 0°…-5°, 1 октября на юге +3°…+8° С.
В Якутске 30 сентября погода будет ночью преимущественно без осадков, днём ожидается слабый снег, ветер западный скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днём составит -3… -5°, ночью 0…+2°С.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ЯСИА
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