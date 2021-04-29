В начале мая заложат подводную лодку «Якутск» с крылатыми ракетами

Российские корабелы отметят День Победы закладкой шести кораблей и подводных лодок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«В начале мая будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», два корвета проекта 20380, две подводные лодки проекта 636.3″, — уточнил он.

По словам собеседника агентства, два подводных крейсера стратегического назначения будут заложены на «Севмаше», два корвета — на Амурском судостроительном заводе, две подлодки проекта «Варшавянка» — на «Адмиралтейских верфях» (все предприятия входят в систему Объединенной судостроительной корпорации). Точные даты закладки пока не определены.

На «Севмаше» будут заложены подводные крейсеры «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», на «Адмиралтейских верфях» — субмарины «Можайск» и «Якутск» (5-я и 6-я лодки в серии из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота), предполагаемые к закладке корветы пока не обрели свои имена.

Отметим, что российские подводные лодки серии 636.3 оснащаются крылатыми ракетами «Калибр». Российский военно-морской флот пополнился этими подводными лодками в ноябре 2019 года. Основные задачи кораблей данного типа — разведка и прикрытие стратегических атомных подлодок.