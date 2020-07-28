В начале августа на Лене ожидается подъем воды

На реках северо-востока Якутии наблюдается спад уровней воды, на Лене — подъем. На участке реки Лены Витим — Нюя в пределах Ленского района наблюдается суточный спад уровней воды с интенсивностью от 20 до 80 см, сообщается на сайте Госкомобеспечения Якутии.

По данным комитета, с 25 по 27 июля на этом участке реки сформировались максимальные уровни (выход дождевого паводка с реки Витим), общий рост составил 2,5 — 4,1 м.

Вследствие выхода волн дождевых паводков с рек Витим и Олекма на реке Лене в пределах Олекминского и центральных районов продолжается подъем уровней от 15 до 85 см за сутки.

У гидропоста Мача отмечается максимальный уровень, где общий рост составил 3,4 м. В ближайшие сутки-двое максимумы ожидаются на участке Олекминск — Солянка и дополнительный рост составит 60-80 см. На реке Лене в пределах центральных районов с 1 по 3 августа ожидается формирование максимальных уровней воды и возможно подтопление участков сенокосных угодий на 20-40%.

На участке реки Алдан Суон-Тит — Чаран наблюдается понижение уровней воды, ниже по течению реки продолжается подъем с различной интенсивностью. У гидропоста Эльдикан в ближайшие сутки ожидается формирование максимума дождевого паводка и дополнительный рост составит 5-10 см.

На реке Вилюй уровни воды сохраняются близкими или ниже проектных отметок лимитирующих судоходство.

На реках северо-востока преобладает спад уровней от 5 до 15 см за сутки.