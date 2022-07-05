В Мюрюнском наслеге открыт памятник Легою Тойону

Первый вице-спикер парламента Якутии Александр ЖИРКОВ и председатель постоянного комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил ГУЛЯЕВ 5 июля 2022 года приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника ЛЕГОЯ Тойона на центральной площади села Борогонцы Мюрюнского наслега.

Мероприятие состоялось в рамках VIII Игр народов Якутии. Его имя также было присвоено центральной площади районного центра.

Легой Тойон вошёл в историю как прозорливый и мудрый руководитель Борогонского улуса, крупный политик, который сыграл большую роль в установлении прочного дружественного отношения с русскими и вхождения в состав России мирным путем, без кровопролития.

Памятник построен на народные средства из Фонда развития Усть-Алданского улуса при поддержке НКО «Целевой фонд будущих поколений» РС (Я), ООО «Востокевротехника». Автором проекта стал Владислав БУРЦЕВ. Вместе с ним памятник сделали талантливые мастера Владимир ЛЕВИН, Петр ЭЛАКОВ. Творческий тандем также является автором памятника МАЙАГАТТА Бэрт Хара, установленного у центрального входа в новый стадион.

Открытие памятника Легоя Тойона началось с церемонии благословения. Собравшиеся на площади гости и жители села Борогонцы получили алгыс и преклонились памяти легендарного предка.

Алекандр Жирков в своем выступлении отметил, что любой народ, не зависимо от своей численности, вправе самостоятельно решать, как относиться к своей истории. Сегодня нет внешнего давления и препятствий: изучение жизни и быта предков, сохранение и передача ценной информации последующим потомкам – важная задача якутского народа. Борогонцы, дюпсюнцы, баягантайцы — усть-алданцы, наша цель — увековечить имена своих именитых земляков наравне с выдающимися сынами народа саха. Сегодня в новых прекрасных памятниках и объектах увековечены имена Легоя Тойона, Майа5атта Бэрт Хара, Сэьэн АРЖАКОВА, В.В. НИКИФОРОВА – КЮЛЮМНЮРА, партизана Г.В. ЕГОРОВА. Это не только повод для большой радости, гордости, но и источник для дальнейшего духовного развития, подчеркнул парламентарий.

Выступая перед участниками открытия памятника, Александр Жирков прокомментировал вчерашнее необычное природное явление в виде сильного шквалистого ветра с дождем, обрушившегося на Борогонцы. Он отметил, что таким образом дух местности Эбэ очищается перед проведением большого события. Парламентарий напомнил, что такой же случай произошел перед началом Ысыаха Олонхо в селе Борогонцы в 2009 году. Тогда вместе с дождем и ветром пошел еще и сильный град.

Ысыах Олонхо был проведен на высшем уровне. Уверен, VIII Спартакиада народов Якутии будет также проведена на самом высоком уровне, сказал первый вице-спикер парламента Якутии. Он пожелал всем участникам удачи, успехов, крепкого здоровья.

Вместе с Александром Николаевичем усть-алданцев с открытием памятника Легоя Тойона поздравили заместитель председателя правительства РС (Я) Сергей МЕСТНИКОВ, глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ.

Почетные гости отметили, что это событие имеет большое значение для жителей района.

«Как дом стоит на крепком фундаменте, так и народ держится на нем. Его закладывают личности, которые творят историю. Сегодня жители Усть-Алданского улуса от мала до велика должны помнить и почтить их», — подчеркнул глава района.