В МВД Якутии прокомментировали проступок полицейского

МВД Якутии проведена служебная проверка по факту превышения должностных полномочий сотрудником

Отделом МВД России по Алданскому району Якутии выявлен факт противоправного деяния со стороны сотрудника районного отдела полиции.

Предварительно установлено, что в октябре текущего года сотрудник, являясь должностным лицом, допустил грубое нарушение правил внутреннего распорядка в изоляторе временного содержания. Из личной заинтересованности, он передал мобильный телефон обвиняемому, находящемуся под стражей.

По результатам служебной проверки указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные материалы были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке.