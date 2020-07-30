30.07.2020
12:29
140
Происшествия
В МВД прокомментировали громкий скандал
По распространенной в социальных сетях информации о непринятии должных мер к гражданке, управлявшей автомобилем без водительского удостоверения, руководством МВД по Республике Саха (Якутия) назначена служебная проверка, изъяты видео с бортовых регистраторов автопатрулей.
За управление автомобилем без водительского удостоверения 19-летняя жительница Горного района будет привлечена к административной ответственности.
Проверка проводится также в отношении ее родителей: прапорщиков полиции, помощников оперативного дежурного отделения МВД России по Горному району.
По результатам проверки при подтверждении вины сотрудников полиции, они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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