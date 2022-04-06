В МВД отмечают День органов следствия

В МВД по Республике Саха (Якутия) поздравили сотрудников органов следствия с Днем образования службы

Сегодня, 6 апреля, профессиональный праздник отмечают сотрудники органов предварительного следствия в системе МВД России. Неизменной задачей следователей остается обеспечение законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, соблюдение прав его участников, полноты предварительного расследования и достаточности собранных доказательств, повышение качества следствия. В текущем году первоочередное внимание уделено расследованию преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, повышению эффективности взаимодействия с оперативными службами и экспертными подразделениями, компаниями сотовой связи, кредитными и иными заинтересованными организациями.

В актовом зале МУ МВД России «Якутское» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню образования следственных органов в системе МВД России. Открывая мероприятие, министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майор полиции Владимир Прокопенко поздравил с праздником ветеранов и личный состав следственных подразделений. В своей речи он отметил, высокую значимость подразделения и пожелал сотрудникам успешной службы. За высокий профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности и добросовестное выполнение должностных обязанностей отличившиеся сотрудники получили из рук Владимира Николаевича ведомственные награды и почетные грамоты. Также некоторым были присвоены очередные специальные звания.

В свою очередь, обращаясь к присутствующим, начальник МУ МВД России «Якутское» полковник полиции Михаил Кондаков подчеркнул, что следственные органы играют большую роль в борьбе с преступностью, укреплении законности и правопорядка российского государства. Михаил Алексеевич поблагодарил личный состав за достойную службу, пожелав всем крепкого здоровья и благополучия.

Праздничное настроение создал концерт, подготовленный Культурным центром ведомства. Свои песни гостям мероприятия подарили артисты эстрады и вокальный ансамбль МВД Якутии «Служба 02».

В преддверии памятной даты Следственным управлением МВД по Республике Саха (Якутия) было организовано вручение благодарственного письма Министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майора полиции Владимира Прокопенко. В торжественной обстановке заместитель министра внутренних дел полковник юстиции Александр Лукин вручил письмо чете Никифоровых Наталье Леонидовне и Семёну Юрьевичу – родителям старшего лейтенанта юстиции Кристины Никифоровой, которая стала лучшим молодым следователем, достигшей высоких результатов в служебной деятельности. Также благодарственные письма направлены родителям следователей: лейтенанта юстиции Анатолия Аммосова, лейтенанта юстиции Юлии Шкарпита, младшего лейтенанта юстиции Евгения Еранского. Молодые сотрудники ежедневно своим трудом доказывают профессионализм, на котором базируется современное следствие.