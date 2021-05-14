В Музее музыки и фольклора — премьера!

Музей музыки и фольклора народов Якутии подготовил сказочное представление для ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет завтра, 15 мая.

Программа:

С 16.00 ч. – Премьера сказочно-музыкального представления «Дьорҕостой Бэргэн»;

С 17.00 ч. – Прямой эфир с участниками театрализованного представления «Дьорҕостой Бэргэн»;

С 18.00 ч. — Мастер-класс игры в Хабылык и хаамыска. На платформе Zoom;

С 19.00 ч. — Показ анимационных фильмов, созданных музеем для школьников по предварительной записи. На платформе Zoom.

Мероприятие пройдет в формате онлайн.

Приглашаем присоединиться к нашим мероприятиям, которые бывают только в музейную ночь!

Справки по телефону: 8-996-915-78-13