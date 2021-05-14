14.05.2021
17:30
57
Культура
В Музее музыки и фольклора — премьера!
Музей музыки и фольклора народов Якутии подготовил сказочное представление для ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет завтра, 15 мая.
Программа:
С 16.00 ч. – Премьера сказочно-музыкального представления «Дьорҕостой Бэргэн»;
С 17.00 ч. – Прямой эфир с участниками театрализованного представления «Дьорҕостой Бэргэн»;
С 18.00 ч. — Мастер-класс игры в Хабылык и хаамыска. На платформе Zoom;
С 19.00 ч. — Показ анимационных фильмов, созданных музеем для школьников по предварительной записи. На платформе Zoom.
Мероприятие пройдет в формате онлайн.
Приглашаем присоединиться к нашим мероприятиям, которые бывают только в музейную ночь!
Справки по телефону: 8-996-915-78-13
Фото: Музей музыки и фольклора народов Якутии
Источник: Музей музыки и фольклора народов Якутии
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