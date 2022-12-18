В Музее истории Якутска откроется ретро-выставка «Советский Новый год»

Выставка «Советский Новый год» — это выставка-воспоминание, ностальгия по светлым идеалам. Период экспозиции — 1950-60 е годы, время перелома, глобальных перемен, новых надежд.

Советские граждане умели радоваться жизни. Праздники были нечасты и среди них самый ожидаемый, самый любимый – Новый год. В те времена процесс украшения елки был настоящим семейным ритуалом: с мороза заносили промерзшую елку, и пока она оттаивала, с антресолей доставались коробки с чудесными игрушками. Нужно было быть очень осторожными, чтобы при украшении зеленой красавицы не разбить золотой орешек, заиндевелую избушечку или клювастого утенка, ведь они были из тончайшего стекла. Тогда маскарадные костюмы не покупали, а шили из того, что есть, мамы умели превращать обыкновенную марлю в сказочный наряд, а папы из картона умели склеить настоящие меч и шлем. Несмотря на скромность быта новогодний праздник казался необыкновенным чудом.

Побывав в Музее истории города Якутска, рожденный в СССР может вспомнить прошлое — кто-то юность, кто-то детство. А для молодого поколения посещение музея может оказаться возможностью ознакомиться с советскими традициями, возможностью наглядно представить, какой была жизнь бабушек и дедушек.

Музей истории города Якутска совместно с коллекционерами Якутии предлагает окунуться в ностальгическую атмосферу любимого праздника и настроиться на позитивную волну.

Выставка будет работать с 24 декабря 2022 года по 25 декабря 2023 года. В эти дни в музее запланированы встречи с краеведами, лекции по истории Якутска, советского быта, истории моды прошлых лет. Следите за нашими анонсами. Музей истории города Якутска принимает в дар любые свидетельства прошлого: утварь, мебель, одежду, фотографии, печатные издания и др.

Адрес музея: Якутск, Старый город, ул. Аммосова, д.1/1. Справки по телефону: 84112402583

Режим работы: среда- воскресенье — с 10 ч. до 18 ч. Выходные – понедельник-вторник.