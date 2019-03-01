В музее имени Ярославского открылась выставка народных мастериц 

1 марта 2019 г в 15:00 ч. в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского состоялось торжественное открытие выставки «Северные узоры», посвященной Дню народного мастера в Республике Саха (Якутия).

На выставке представлены работы декоративно-прикладного творчества мастериц Высшей школы мастерства «Уран Иис». Руководителем школы является народная мастерица РС (Я), Член Союза художников России, к.и.н., доцент Петрова Светлана Ивановна.

На выставке «Северные узоры» представлены работы мастериц, занимающихся прикладным творчеством народов Севера: Быкановой Марии Николаевны, Пахомовой Ирины Константиновны, мастеров Народно-художественных промыслов РС (Я) Другиной Раисы Афанасьевны и Чалбановой Маргариты Алексеевны, Народных мастериц РС (Я) Булатовой Евдокии Гаврильевны, Местниковой Розалии Ивановны, Козловой Дарии Семеновны, Христофоровой Антонины Ивановны и Шишигиной Татьяны Николаевны. Авторы выставки родом из северных улусов, но в настоящее время проживают в городе Якутске и возрождают искусство шитья своих предков.

В экспозиции выставлены полные комплекты эвенской, эвенкийской, долганской зимней и летней традиционной одежды, лоскутное шитье мехом и сукном, шитье из ровдуги, интересные работы из шкур утиных головных шкур, шкуры нерпы, беличьих хвостов, гусиной лапки, оленьих камусов, конского волоса и т.д. Посетителям интересны будут также зимняя охотничья одежда и нарядная оленья упряжь.

Выставка работает с 1 марта по 25 марта 2019 года в экспозиционном зале второго этажа.

Приглашаем всех жителей и гостей г. Якутска посетить выставку «Северные узоры» в Якутском музее.