В музее им. Ярославского — уникальная выставка Аллаиховского улуса

Вчера, 16 марта, в музее им. Ем. Ярославского состоялось торжественное открытие выставки «Аллаиха: прошлое и настоящее для будущего», посвященной 100-летию образования Якутской АССР. К этой знаменательной дате Якутский музей знакомит посетителей с многовековой историей, достижениями и развитием районов Якутии. На сегодняшний день в музее было представлено 20 выставок муниципальных образований.

Аллаиховский улус (район) расположен на территории Крайнего Севера. Издавна на этой огромной территории площадью 107,3 тыс. кв. км жили оленеводы, охотники и рыбаки. Сегодня здесь проживают эвены, якуты, русские, юкагиры, буряты, эвенки, чукчи и потомки первых землепроходцев. Аллаиха известна ценными породами рыб и пушных зверей и заповедными уголками.

Здесь находится старинное русское Устье, основанное казаками отряда Ивана Реброва. А также только здесь можно посетить всемирно известное Берелехское кладбище мамонтов, замечательный памятник доисторического периода.

Гордостью Аллаиховского улуса является музей природы тундры и охотничьего промысла им. Дмитрия Алексеевича Лебедева, где собрано материальное, историческое и духовно-культурное наследие народов Заполярного края. На выставке представлены уникальные старинные предметы из фондов музея природы тундры и охотничьего промысла им. Д.А. Лебедева – это богатая коллекция традиционной эвенской, юкагирской, долганской, чукотской одежды, костюм жителей древнего русского села Русское устье, снаряжение и упряжь оленеводов.

Наряду с этим посетители могут увидеть личные вещи видного государственного и общественного деятеля Якутии Е.Н. Гороховой, носителя традиционной культуры эвенского народа Акулины Трайзе, известного полярного исследователя, публициста, этнографа А.Г. Чикачева, костореза И.И. Петрова, к. и. н., доцента, члена Международной Академии Северного Форума С.Н. Горохова и др. Выставка работает до 15 апреля 2022 г. Приглашаем всех жителей и гостей г. Якутска посетить юбилейную выставку «Аллаиха: прошлое и настоящее для будущего» в Якутском музее им. Ем. Ярославского.