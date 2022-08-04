В музее им. Ярославского открывается выставка «Халыма халлаанын анныгар»

05 августа 2022 г. в 15.00 ч. состоится торжественное открытие выставки «Халыма халлаанын анныгар», Среднеколымского района, посвященная 100-летию образования Якутской АССР.

Среднеколымский район в составе Якутской АССР был образован 25 мая 1930 года. Административным центром является город Среднеколымск. , находящийся от столицы республики г. Якутска на расстоянии: наземным путём — 2664 км, водным — 3940 км, воздушным — 1485 км.

Среднеколымский улус – один из самых северных и отдаленных районов Якутии, расположен на 150– 162° с.ш., в основном в зоне лесотундры. Граничит с Верхнеколымским, Момским, Абыйским, Аллаиховским, Нижнеколымским улусами и Магаданской областью. Площадь района – 125,2 тыс. кв. км. По территории улуса протекает р. Колыма, одна из самых многоводных судоходных рек республики и страны, протяженностью почти 2,6 тыс. км. Колыма впадает в Восточно-Сибирское море, туда же стремительно несут свои воды малые реки Алазея и Чукочья. В этих краях больше 10 тыс. озер, куда прилетают в период размножения многочисленные пернатые, в том числе включенные в Красную книгу России и мира.

Город Среднеколымск основан русскими землепроходцами в 1643 году. Об этом Михаил Стадухин писал: «…морем дошел на Колыму-реку и на Колыме-реке поставил ясачное зимовье с нагороднею». Среднеколымск, основанный как казачий острог, уже в 1755 году стал городом и центром Колымского уезда, в 1822 году – центром обширного Колымского округа, а в конце XIX века превратился в крупный торговый и экономический центр северо-восточной части России. Сам город был одним из самых суровых по своим условиям мест поселения политических противников Российского государства. Здесь находились более 50 политических ссыльных: народовольцы, польские социал-демократы, марксисты. Среди них С.И. Мицкевич – один из известных деятелей социал-демократического движения в России, В.Л. Серошевский – известный автор монографии «Якуты», В.Г. Богораз-Тан и В.И. Иохельсон, которые внесли большой вклад в изучение края и населяющих его малочисленных народностей.

С 1930 года Среднеколымск стал центром Среднеколымского района, ныне улуса. На гербе города изображен мамонт.

Район имеет богатое историческое и культурное наследие. Издавна на этой обширной территории жили оленеводы, охотники и рыбаки. Сегодня здесь проживают люди разных национальностей русские и якуты, чукчи и белорусы, юкагиры и эвены, эвенки и потомки русских землепроходцев.

На выставке представлены подлинные фотографии, материалы об истории района. Посетители этой выставки увидят предметы быта труда кочевников-оленеводов, промысловиков-охотников, рыболовов, национальную одежду народов Севера.

Экспонаты предоставлены из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского.